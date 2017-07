Feyenoord in oefenduel onderuit tegen Bundesliga-club

Feyenoord is vanavond onderuit gegaan in een oefenduel tegen Bundesliga-middenmoter SC Freiburg. In de zeventiende minuut maakte Niederlechner het enige doelpunt van de wedstrijd in het warme Schruns.



Linksback Ridgeciano Haps maakte zijn officieuze basisdebuut tegen Freiburg, dat vorig seizoen knap zevende werd in Duitsland. Jerry St. Juste kwam als invaller binnen de lijnen. Jean-Paul Boëtius, Sofyan Amrabat en Kevin Diks, de andere aankopen van deze zomer, startten wél.





Afgelopen | Feyenoord verliest in Oostenrijk met 1-0 van SC Freiburg.#scffey pic.twitter.com/UZQHquGXmB — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 22 juli 2017

Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Toornstra, Jørgensen en Boëtius.