Rooney scoort alweer, maar Everton wint niet

KRC Genk is er niet in geslaagd zijn galamatch te winnen. Tegen Everton werd het 1-1, wat zeker ook geen slecht resultaat genoemd mag worden. Davy Klaassen speelde mee bij de Engelsen.



In een interessante eerste helft ging Genk onder impuls van een bijzonder bedrijvige Leandro Trossard op zoek naar een doelpunt, maar de aanvaller kon geen enkele van zijn kansen afwerken. Dan was Everton een stuk efficiënter: vlak voor rust zette aanwinst Sandro Ramirez goed voor naar de tweede paal, waar Wayne Rooney scoorde met gekruist schot.



Genk ging zo met een achterstand rusten, maar bleek niet aangedaan. Het reageerde scherp en werd na tien minuten beloond met de gelijkmaker van Samatta. Die laatste kwam twee minuten later dicht bij zijn tweede, maar dankzij een wereldsave van doelman Maarten Stekelenburg belandde de bal op de lat.