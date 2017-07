'Zeer verrassende wending in transferdossier Ola John'

De Nederlandse buitenspeler Ola John voetbalde in het verleden sterk in Enschede bij FC Twente en verdiende zo een transfer naar het Portugese SL Benfica. Daar ging het an sich ook best goed, aanvankelijk dan, maar als nel zakte het allemaal in bij de vleugelspits. Nu wordt hij verkocht door de Portugezen.



In de voorbije weken werd John nog gelinkt aan een terugkeer in de Eredivisie, bij PSV of Feyenoord. Het lijkt er echter op dat dit nieuwtje uit de koker van de zaakwaarnemer van de Nederlander kwam. PSV bleek al snel niet geïnteresseerd te zijn en heeft nu Hirving Lozano aangetrokken. Voor Feyenoord was John gewoonweg te duur: de Rotterdammers hopen op dinsdag een akkoord te bereiken over de transfer van Jean-Paul Boëtius naar De Kuip.



Ook John heeft echter een nieuwe werkgever te pakken, aldus het medium FOX Sports. Benfica zou namelijk een akkoord bereikt hebben met het Spaanse Deportivo La Coruña, de ploeg die John het afgelopen half jaar al leende. John gaat vrijwel zeker definitief aan de slag bij de Spanjaarden. We weten alleen niet wat Deportivo betaalt voor zijn aanwinst.



Update 16:00 uur

Het blijft onzeker of Ola John zijn loopbaan daadwerkelijk voortzet bij Deportivo La Coruña. Volgens FOX Sports is er op bestuurlijk niveau dan wel een akkoord bereikt over 3,3 miljoen euro plus een doorverkooppercentage van twintig procent, maar de buitenspeler zelf zou er nog niet over uit zijn.



Update 18:52 uur

Ola John zou nog steeds twijfelen over Deportivo La Coruna, en nu zou er een andere club zijn die hem voor de neus van de Galiciërs wil wegkapen: Leganes, competitiegenoot van Depor in Spanje. Die club werd het afgelopen seizoen zeventiende in de Primera Division en zou iets meer dan 2,5 miljoen euro klaar hebben gelegd voor de Nederlandse flankspeler.





