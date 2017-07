"Dan zullen spelers liever naar ons, dan naar Barcelona komen"

Thomas Meunier verbaasde in zijn eerste seizoen bij Paris Saint-Germain vriend en vijand en veroverde in de loop van het seizoen een basisplaats. Dat zal volgend seizoen minder makkelijk worden, want PSG trok deze zomer met Dani Alves een grote naam voor zijn positie aan.



Een uitstekende zaak, vindt Meunier. "Als PSG zo blijft groeien, zullen spelers eerder naar ons dan naar FC Barcelona willen komen. Persoonlijk kan ik nog beter worden, zeker op het vlak van regelmaat. Maar wat de club betreft blijft kan je niet veel beter meer doen dan PSG", vertelt hij aan Goal.com



"Dani Alves brengt ons zijn ervaring en mentaliteit bij. Hij is een winnaar, hij kan ons wat meer grinta bijbrengen. We misten een beetje een 'stuk crapuul' in onze selectie vorig seizoen."