Serieuze dreiging voor topaankoop Morata bij Chelsea

Chelsea rondde de voorbije dagen de transfer van Alvaro Morata helemaal af, waardoor Michy Batshuayi er opnieuw een bijzonder zware concurrent bij heeft. De Rode Duivel wil echter niet zoals vorig seizoen een heel jaar aan de bank gekluisterd zitten en reageerde gepast.



In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Arsenal leverde Batshuayi een knalprestatie af met twee goals en een assist (3-0 zege). Antonio Conte kon dan ook niet anders dan de spits met lof overladen.



"Hij werkt hard en hij wordt alsmaar beter", zei de Italiaan over de Belg. "We willen elke speler beter maken en hij is een jonge speler met een enorm potentieel."





Conte on Batshuayi: 'He is working very well & improving. [We] want to improve every player and he is a young player with great potential.'