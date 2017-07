'Manchester City breekt eigen transferrecord meteen weer'

Manchester City staat dicht bij een nieuwe transfer die hun vorige record meteen zou doen sneuvelen. Kyle Walker werd met 56 miljoen euro namelijk de duurste verdediger ooit, maar Benjamin Mendy moet net dat tikkeltje meer kosten.



Manchester City zag eerder al een bod van 49 miljoen op Mendy afgewezen worden door AS Monaco. De reden was dat de Fransmannen Mendy hoger inschatten dan Walker, en dus ook meer moet kosten.



City zou ondertussen bereid zijn om 57 miljoen euro over te maken op de rekening van AS Monaco, een miljoen meer dus dan wat ze voor Walker betaalden. City probeert Mendy al sinds het begin van de transferperiode te strikken en wil niet opgeven nu ze er zo dicht bij zijn.





Manchester City's GK + Defence:



💰 Ederson = £35m

💰 Walker = £50m

💰 Otamendi = £32m

💰 Stones = £48m

💰 Mendy = £52m



💰 Total = £217m 😳 pic.twitter.com/oulDLfqH1E — SPORF (@Sporf) 22 juli 2017

