Lamprou blijft mogelijk toch in de Eredivisie actief

Doelman Kostas Lamprou bereikte begin dit jaar met Willem II geen akkoord over contractverlenging. De goalie is dus op zoek naar een nieuw avontuur, maar bedankte al voor aanbiedingen van diverse Eredivisie-clubs. Zo zouden NAC Breda en FC Utrecht een blauwtje gelopen hebben. Nu lijkt Lamprou op weg naar Turkije.



Een Turkse club heeft concrete interesse in de doelman, die de laatste drie seizoenen bij Willem II onder de lat stond. Winnie Haatrecht, zaakwaarnemer van de 25-jarige doelman met het Griekse paspoort, zegt tegen het Algemeen Dagblad dat een buitenlandse club gesprekken voert met de doelman.



Om welke club het gaat wil hij niet zeggen. Lamprou verwacht zelf dat binnenkort duidelijk wordt waar hij het komende seizoen zal spelen.



Update 17:30 uur

Kostas Lamprou heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden, en nu zou het dan ook weer goed mogelijk zijn dat de Griek wél open staat voor een nieuwe werkgever binnen Nederland. Vanmiddag werd hij gespot op de tribune bij het oefenduel tussen ADO Den Haag en De Graafschap.



Staat hij op het verlanglijstje van trainer Alfons Groenendijk? Momenteel beschikt de club met Tim Coremans en Robert Zwinkels over slechts twee doelmannen in de eerste selectie, nadat Ernesta sSetkus vertrok.





Kostas Lamprou is aandachtig toeschouwer bij #ADO tegen De Graafschap. De Griekse keeper is momenteel clubloos. pic.twitter.com/FwIJ9VpdTf — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) 22 juli 2017