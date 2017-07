PSV'er Locadia blijft kampen met hetzelfde probleem

Het afgelopen seizoen speelde hij voornamelijk mee als linksbuiten, omdat Luuk de Jong in de spits ondanks zijn dramatische seizoen een vastigheid bleef. Ondertussen vreest Jurgen Locadia dat dit het komende seizoen niet heel anders zal zijn.



"Luuk heeft een minder jaar gehad, maar hij is belangrijk. Als de trainer vindt dat hij in de spits beter functioneert moet ik dat respecteren, en accepteren. Dan ga ik door als linksbuiten." Al blijft Locadia wel azen op de spitspositie. "U weet ook wel dat ik eigenlijk gewoon een spits ben. Het blijft een moeilijk iets", vertelt hij voor de camera van FOX Sports bij de PSV Fan Dag.





🎥 | Positie is ook dit seizoen weer een pijnpunt voor Jürgen Locadia: "U weet ook wel dat ik eigenlijk gewoon een spits ben." pic.twitter.com/IQzhRs5uWS — FOX Sports (@FOXSportsnl) 22 juli 2017