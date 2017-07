Hakim Ziyech besloot zijn eerste seizoen bij Ajax met 'de belangrijkste wedstrijd' uit zijn nog prille loopbaan: de finale van de Europa League. Manchester United bleek met 2-0 te sterk, maar voor de middenvelder was het desondanks een zeer bijzondere avond.



"Mijn moeder zat op de tribune en dat is best uniek. Ze heeft niet zoveel met voetbal", vertelt de Marokkaan aan het Algemeen Dagblad. "En ze houdt al helemaal niet van die drukte in zo’n stadion. Mijn moeder is al op leeftijd. Het mag voor haar allemaal wel wat rustiger."



"Dit was pas de derde keer dat ze bij een wedstrijd van mij was", vertelt Ziyech. "Eén keer is ze bij Heerenveen geweest en één keer bij Twente. Dit was de eerste keer dat ze me live voor Ajax zag spelen. Van tevoren appte mijn broer waar ze zaten in het stadion. Toen ik voor de wedstrijd op het veld stond, zag ik ze direct."



Volgens Ziyech haalde zijn ploeg niet het vertrouwde niveau. "Ajax was Ajax niet. Ik vind dat het lelijke voetbal van het mooie voetbal heeft gewonnen. Ik ben meer van het mooie, maar Mourinho heeft er succes mee, dus ik begrijp hem wel."