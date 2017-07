Brands werkt aan aankoop: "Hij komt niet uit Nederland"

PSV hoopt het vertrek van Jetro Willems op te vangen met de komst van een buitenlandse linksback. Technisch manager Marcel Brands maakte dat bekend op de Open Dag van de club.



Willems is vrijdag definitief verkocht aan Eintracht Frankfurt en dus wil PSV snel toeslaan. "We zijn met een kandidaat in gesprek. Het is een echte linksback", zo laat Brands weten voor de camera van FOX Sports.



De bestuurder wil duidelijk niet alles kwijt ."Ga je nog even door met vragen? Haha. Hij komt niet uit Nederland."