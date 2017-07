Maher zoekt nieuwe club en laat Open Dag schieten

Adam Maher zal zaterdagmiddag niet worden gepresenteerd op de Open Dag van PSV. De middenvelder heeft zelf besloten om 'in de luwte' te blijven.



Maher ging tijdens de oefencampagne voor zijn kans, maar zijn perspectief blijkt na een eerdere uitleenperiode niet of nauwelijks te zijn veranderd. Technisch manager Marcel Brands laat aan FOX Sports weten dat Maher met andere clubs bezig is en heeft besloten om deze Open Dag over te slaan.



De middenvelder wist na zijn vertrek bij AZ nooit onomstreden te worden bij PSV.