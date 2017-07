Ajacied erkent: "Zij waren echt heel goed, die vervang je niet"

Een jaar geleden kwam hij nog als versterking naar Ajax, maar begin deze maand tekende Heiko Westermann bij Austria Wien omdat hij in Amsterdam niet aan de bak kwam.



Westermann verloor de concurrentiestrijd vrij kansloos van Davinson Sanchez en Matthijs de Ligt. "Zij waren echt heel goed, die vervang je niet", blikt de eerlijke Duitser terug in Der Standard.



Nu doet hij een stap terug: van de Europa League-finalist naar een Oostenrijkse ploeg. "De overgang is heel gemakkelijk voor mij. Het is niet een stap naar beneden, maar een stap terug naar het normale leven", stelt Westermann tot slot.