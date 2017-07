'Roda JC overweegt ook een derde doelman te halen'

Roda JC haalde deze zomer met Hidde Jurjus (op huurbasis van PSV) en oude bekende Filip Kurto al twee doelmannen binnen, maar doordat eerder al Benjamin van Leer, Yves de Winter én Nick Wolters de club verlieten overweegt het ook nog een derde goalie te binden.



De negentienjarige Dieter Creemers is namelijk momenteel op proef in Limburg, zo meldt het Belgische Het Laatste Nieuws. Hij staat momenteel onder contract bij KSC Lokeren, nadat hij zijn jeugdopleiding doorliep bij KRC Genk en Sporting Lissabon.



Bij laatstgenoemde was hij ook derde doelman, net zoals hij dus bij Roda zou kunnen worden.





Gerucht

