FOTO: Boateng komt met mooi Nouri-eerbetoon

De internationale voetbalwereld is Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri natuurlijk nog niet vergeten. De Amsterdammers werden een tijdlang overspoeld met steunbetuigingen, maar die storm is wel een klein beetje gaan liggen. Kevin-Prince Boateng komt echter met een mooi eerbetoon: hij draagt een speciaal Nouri-shirt onder zijn tenue van Las Palmas.





I've decided to wear this shirt all season under my playing shirt!! To show my support and Because I pray for you #abdelhakNouri #prince7 pic.twitter.com/IdsF51N4Ie