"Ik kan nóg een volgende stap maken bij Ajax"

Na zijn transfer van FC Twente naar Ajax moest middenvelder Hakim Ziyech wel eventjes wennen aan zijn nieuwe rol. Al snel bleek de aankoop van de Marokkaan echter een schot in de roos van de Amsterdammers en groeide Ziyech uit tot een belangrijke speler. In het aankomende seizoen wil de spelmaker de volgende stap maken.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt Ziyech: "Ik kán nog een volgende stap maken hier bij Ajax. Ik werk daar hard voor. Zo heb ik vorig seizoen meer werk verricht. Ook omdat allerlei mensen hadden verwacht dat ik dat niet zou kunnen. Om die mensen hun mondje te snoeren. Blijkbaar zit dat extra werken echt in mij. Bij Heerenveen en in mijn eerste jaar bij FC Twente deed ik het ook al. Maar dat verwachten mensen niet van mij, omdat er een bepaald beeld van mij is gecreëerd."



De international van Marokko gaat verder: "Ik weet dat het altijd al in me heeft gezeten. Thuis tegen Feyenoord begon het echt te komen, dat gevoel. Terwijl mensen het nog raar vonden dat ik de wedstrijd tegen FC Kopenhagen oversloeg omdat ik me toen vermoeid voelde. Tegen Feyenoord voelde ik juist de energie."