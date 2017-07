'Chelsea vraagt belachelijk bedrag voor Matic'

Het is algemeen bekend dat Manchester United nog op zoek is naar een goede middenvelder, als maatje voor ster Paul Pogba. De Red Devils klopten eerder al aan bij Tottenham Hotspur voor Eric Dier en zijn nog altijd bezig met Nemanja Matic. Chelsea vraagt echter een belachelijk bedrag voor zijn controleur.



Het team van coach Antonio Conte wil de Serviër eigenlijk helemaal niet verkopen aan een directe concurrent. Er valt op zich wel te praten, maar de Londenaren willen ongeveer 60 miljoen euro ontvangen voor Matic van United. En directeur Ed Woodward van de Mancunians vindt dat toch wat te gortig voor een speler die bij Chelsea eigenlijk alleen maar op de bank zit.



Coach José Mourinho sprak eerder al zijn onvrede uit over de transfergekte in de Premier League. De Portugees liet weten dat clubs heel veel vragen voor spelers die alleen maar goed zijn en zeker niet uitstekend. Ook Marco Verratti staat overigens op de shortlist van United, maar de algemene verwachting is dat de Italiaan van Paris Saint-Germain nog veel meer kost dan 60 miljoen euro, hoewel hij ook meer waarde vertegenwoordigt natuurlijk.