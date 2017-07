'Real Madrid laat naam Dolberg vallen in onderhandelingen'

rodejo +1529 Rang: Wereldspeler

Tja, je wilt hem niet kwijt en hij heeft nog een lang contract, is jong en heeft veel potentie. Het is een spits en de markt is op hol geslagen door een aantal clubs. Laat Real nou net 1 van die clubs zijn die smijt met geld dus het bedrag gigantisch omhoog schroeven. Ik zou zeggen begin eens met 80 miljoen (zul je niet krijgen maar dat mag je best inzetten. Daarmee laat je wel zien hoe je er in staat