'Paris Saint-Germain betaalt 272 miljoen voor superaanval'

De geluiden over een transfer van Neymar naar het Franse Paris Saint-Germain worden wel heel erg concreet. Het medium Sport weet dat de steenrijke Fransen het beoogde transferbedrag al bij elkaar gespaard hebben. In de aankomende week kunnen de Parijzenaars al 222 miljoen euro overmaken op de rekening van FC Barcelona.



Neymar zelf zou al aan de clubleiding van Barça verteld hebben dat hij gaat transfereren. De Braziliaan ziet ernaar uit om samen te gaan spelen met een aantal van zijn landgenoten, waaronder zijn goede vriend Dani Alves. De vader van de aanvaller is momenteel al aanwezig in de Franse hoofdstad en naar verluidt kan Neymar bij Paris Saint-Germain de bestbetaalde voetballer ter wereld worden.



De Fransen moeten dus voldoen aan de transferclausule in het contract van de international en ster van het Braziliaanse nationale elftal, maar dat is geen enkel probleem voor de Ligue 1-grootmacht. Nasser Al-Khelaifi is uit op een bizarre dubbeltransfer en wil Neymar én Alexis Sánchez naar het Parc des Princes halen. De laatstgenoemde kost volgens de laatste informatie ongeveer 50 miljoen euro en is ook al akkoord met de Parijzenaars.