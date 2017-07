Borussia komt met statement over China-transfer Auba

Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang is de afgelopen maanden wel heel erg vaak in verband gebracht met een miljoenentransfer. Onlangs kwam BILD nog met het bericht dat de spits in januari voor veel geld naar Tianjin Quanjian zou vertrekken en Borussia Dortmund voelt zich nu genoodzaakt te reageren.



De werkgever van oefenmeester Peter Bosz meldt middels een officieel statement: "Er is geen enkel contact met een club inzake Pierre-Emerick Aubameyang en er wordt ook met geen enkele club over een transfer in de winter gesproken." Eerder werd de superspits in verband gebracht met een club als Chelsea, maar dat gaat aan de slag met Alvaro Morata.



Technisch directeur Michael Zorc legt vervolgens uit: "We beschouwen de transferperiode voor hem als gesloten, want anders zou de tijd te schaars zijn geworden om nog een vervanger te vinden.Dat is min of meer de reden dat we voor hem geen transfer meer realiseren. Wat we doen als er alsnog een enorme aanbieding komt? Dan gaan we met Aubameyang het nieuwe seizoen in, dat is en blijft onze intentie. De deadline is voorbij."