'Ajax speelt met deze opstelling tegen Nice'

Bij Ajax is iedereen natuurlijk nog altijd heel erg begaan met het lot van middenvelder Abdelhak Nouri. Toch moet er in de aankomende week gevoetbald worden en wel in de Champions League-voorronde tegen OGC Nice. De Telegraaf kent de opstelling van coach Marcel Keizer nu al.



Het medium schrijft: "Omdat Ajax woensdag al een uiterst belangrijke voorrondewedstrijd in de Champions League speelt, die uiteindelijk miljoenen euro’s kan opleveren, zal de nieuwe trainer nog even voortborduren op de basisformatie die onder Peter Bosz naam maakte in de Europa League. Uit dat elftal zijn Davy Klaassen (Everton) en Bertrand Traoré (Olympique Lyon) vertrokken, maar de aanstormende Donny van de Beek en Justin Kluivert waren al voorbestemd om dat duo te vervangen."



Keizer kiest dus voor de oude vertrouwde formatie, met maar twee wijzigingen. Dat betekent dat André Onana op doel begint. De verdediging bestaat uit Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Davinson Sánchez en Nick Viergever. Donny van de Beek begint op het middenveld, evenals Lasse Schöne en Hakim Ziyech. En de aanval bestaat uit Kasper Dolberg, die geflankeerd wordt door Amin Younes en Justin Kluivert.



Verwachte opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.