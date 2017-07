Ziyech reageert op Dortmund-transfer van Bosz

Ajax deed het in het afgelopen seizoen bij vlagen wel heel erg goed onder oefenmeester Peter Bosz. Een paar maanden geleden besloot de coach, na wat strubbelingen in de technische staf bij de Amsterdammers, de overstap te maken naar het Duitse Borussia Dortmund. Middenvelder Hakim Ziyech vertelt nu wat hij daarvan vindt.



Het blijkt dat Ziyech zijn oude trainer helemaal niets kwalijk neemt. Hij zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Verrassend natuurlijk. Maar je kunt hem niks kwalijk nemen. Als je trainer van Dortmund kunt worden, zeg je daar geen nee tegen. Het is wel jammer dat er zo snel een einde aan zijn tijd bij Ajax is gekomen. We hebben wat opgebouwd met hem. Mooie dingen laten zien. Ook internationaal." Even later kwam de Marokkaan Bosz opeens tegen op Curaçao. "Ik zag hem eerst. Ik vroeg of hij was verdwaald, haha. Dat was hij niet, zei hij. Het was een grappige situatie."



Hoe nu verder onder coach Marcel Keizer? "Alles is niet ineens omgegooid. De basis is hetzelfde. De nieuwe trainer geeft er weer zijn eigen draai aan. Dat merk ik nu al. De intensiteit van de training kon óók omhoog omdat er vorig seizoen al een goede basis is gelegd."