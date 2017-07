'Als Feyenoord hem haalt pakken we de Champions League'

De Eredivisie-topclub Feyenoord heeft al behoorlijk wat goede spelers binnengehaald. Ridgeciano Haps gaat in De Kuip voetballen, evenals Sofyan Amrabat en Jerry St. Juste. Het werk van technisch directeur Martin van Geel zit er echter nog niet op: hij hoopt ook de beide aanvallers Steven Berghuis en Robin van Persie naar Rotterdam te halen.



Het Algemeen Dagblad schrijft dat de landskampioen van de Eredivisie snel op goed nieuws hoopt met betrekking tot de laatstgenoemde. Met Van Persie zelf is Feyenoord er naar verluidt al lang en breed uit, maar de club wacht nog op de werkgever van de spits Fenerbahçe. Dat zou echter al bezig zijn met zijn opvolging: Al Ahli is al gecontacteerd over goalgetter Moussa Sow. Coach Giovanni van Bronckhorst reageert: "We hopen snel op groen licht."



De krant laat een fan aan het woord die wel heel erg positief is over de kansen van Feyenoord na de komst van de Oranje-topscorer aller tijden. "Met Robin erbij pakken we straks opnieuw de titel. En de Champions League."