'Sneijder neemt beslissing over Eredivisie'

Wesley Sneijder speelde de afgelopen paar jaar voor het Turkse Galatasaray, maar dat besloot onlangs zijn contract te ontbinden. Nu is de kleine middenvelder op zoek naar een nieuwe club en mogelijk gaat hij eventjes in de Nederlandse Eredivisie spelen. Dat is in ieder geval wat De Telegraaf schrijft.



Sneijder zou een half jaar willen overbruggen in ons land om vervolgens de overstap te maken naar de Amerikaanse Major League Soccer, die in de winter begint. "De fans van FC Utrecht mogen blijven dromen van Wesley Sneijder in een FC Utrecht-shirt. Eigenaar Frans van Seumeren sprak in het geheim met de recordinternational om hem te polsen voor de meest spraakmakendste transfer van de afgelopen jaren. Van Seumeren ruikt zijn kans nu Ajax (vooralsnog) heeft aangegeven geen werk te maken van Sneijder, die graag een half jaar in de Eredivisie wil overbruggen om na de winterstop aan te haken in een competitie die dan start (bijvoorbeeld de Amerikaanse)."



De krant gaat verder: "Hoe groot de kans is dat het daadwerkelijk tot een huwelijk tussen Utrechter Sneijder en de plaatselijke FC komt, is de vraag. De belangstelling om de middenvelder voor minimaal twee jaar vast te leggen is vanuit alle hoeken van de wereld enorm, ook vanuit competities waar hij direct kan starten."