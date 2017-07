Als speler van FC Groningen stond hij bekend als groot talent, maar via Ajax, Willem II en FC Utrecht is Richairo Zivkovic inmiddels bij KV Oostende beland. De aanvaller kijkt desondanks terug op een redelijke periode.



"Ik heb een redelijk seizoen gehad bij FC Utrecht", vertelt Zivkovic aan De Telegraaf. "Het was niet super, maar ook niet slecht. Ik heb mijn steentje bijgedragen aan het winnen van de play-offs. Die lijn wil ik dit seizoen doortrekken bij KV Oostende."



De pas twintigjarige Zivkovic is blij met zijn nieuwe club. "De club is twee jaar op rij vierde geworden en wil het succes continueren. Ik heb vertrouwen nodig en dat proefde ik bij KV Oostende. Er waren clubs verder weg waar het financieel nog aantrekkelijker voor me was, maar het is voor mij belangrijk dat ik ga spelen."