Sam Larsson kwam tijdens de oefencampagne nog niet in actie, volgt een individueel programma en weigerde op de foto te gaan. Volgens Mark van Rijswijk moet de Zweedse aanvaller van sc Heerenveen nog eens goed nadenken over zijn gedrag.



"Hij is druk bezig om alles wat-ie bij sc Heerenveen heeft bewerkstelligd teniet te doen", opent de commentator van FOX Sports tegenover FC Afkicken. "De tweede seizoenshelft was hij natuurlijk al een stuk minder en dan nu dit. Uiteindelijk schiet je er niet zo heel veel mee op."



Van Rijswijk ziet vooral nadelige effecten voor 'Samba Sam'. "Heerenveen weet dat hij weg wil en is volgens mij echt wel bereid daar aan mee te werken, maar Larsson zal ook bij zichzelf ten rade moeten gaan. Wie gaat er nu nog een hoofdprijs voor hem betalen?"



Larsson noteert prima statistieken voor een buitenspeler, maar weet Van Rijswijk: "Zo goed was het allemaal niet. De eerste seizoenshelft wel, maar daarna zijn het meer momenten geweest. Het wordt denk ik niet de club waar Larsson op hoopte en Heerenveen krijgt niet de prijs die het in gedachten had."