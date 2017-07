Nijhuis doet onthulling: "Wel over en weer"

Het arbitragekorps bezoekt deze periode de Nederlandse clubs om de nieuwe hetzij gewijzigde spelregels toe te passen. Zo ging scheidsrechter Bas Nijhuis op bezoek bij Heracles Almelo.



Nijhuis koos voor een beeldfragment waarin Heraclied Kristoffer Peterson lijnrecht tegenover Björn Kuipers stond. "De spelersgroep moest er erg om lachen, ik heb hem een aantal keer herhaald", vertelt de scheidsrechter aan TC/Tubantia. "Je hebt altijd spelers die wat meer protesteren. Ik houd van de passie en strijd, maar je moet de beslissingen wel accepteren."



De scheidsrechter vervolgt: "Je mag rustig wat tegen me zeggen, maar ren dan niet als een gek op me af. Niet met al die armgebaren, anders wordt het aanpakken." Nijhuis zelf blijkt een stevig scheldwoord soms ook in te zetten. "Ik ben zelf ook geen lieverdje. Wat dat betreft gaat het wel over en weer."