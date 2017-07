'Utrecht denkt na over Sneijder, buitenland realistischer'

John van Zweden werd aanvankelijk uitgelachen, maar Oranje-international Wesley Sneijder blijkt wel degelijk in beeld bij FC Utrecht. De Domstedelingen kijken naar externe opties om de oud-Ajacied te bekostigen.



Het Algemeen Dagblad schrijft: "Clubeigenaar Frans van Seumeren zoekt steun bij andere geldschieters om het plan handen en voeten te geven. Utrecht zal namelijk ruim door het gebruikelijke salarisplafond moeten schieten om Sneijder vast te kunnen leggen."



Zijn komst is nog ver weg. "Het ligt echter voor de hand dat de oud-Ajacied zijn carrière voortzet in het buitenland. Voor de middenvelder is interesse uit zo’n beetje alle windstreken van de wereld. Het Amerikaanse Los Angeles FC ziet hem heel graag komen, maar de competitie in de VS begint pas in maart."



Ook vanuit China, het Midden-Oosten en elders in Europa is interesse getoond. Sneijder zou voor twee jaar willen tekenen na zijn transfervrije vertrek bij Galatasaray.