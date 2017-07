Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst moet op korte termijn de eerste doelman onthullen. Pim Doesburg heeft een uitgesproken voorkeur in de strijd tussen Brad Jones en Kenneth Vermeer.



"Jones is kampioen geworden met Feyenoord en een keeper die wint, laat je normaal gesproken staan", zo citeert Voetbal International. "Als dat zo is, heeft Kenneth dus pech. Op zijn beurt moet hij gaan spelen. Hij heeft al een tijd buitenspel gestaan met die achillespeesblessure en hoe minder je speelt, hoe minder vertrouwen je ook krijgt."



Doesburg noemt de blessure van Vermeer een breekpunt. "Daarna kwam er een tweede keeper die het geweldig deed en heb je ineens te maken met een situatie waarin je weleens niet zou kunnen spelen. De keuze is aan Van Bronckhorst. Hij heeft nog even. Ik zou gewoon kijken naar de beste. Mijn voorkeur gaat uit naar Vermeer, omdat ik hem in zijn totaliteit iets beter vind dan Jones."