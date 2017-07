AZ laat viertal gaan: "Die keuze is aan hen zelf"

AZ heeft deze week kenbaar gemaakt dat Ben Rienstra, Iliass Bel Hassani, Jop van der Linden en Muamer Tankovic mogen uitkijken naar een nieuwe club. Voor dit tweetal is onvoldoende perspectief dit seizoen.



Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, legt de situatie uit in het Noordhollands Dagblad: "Voor alle vier geldt dat ze niet per se weg hoeven. Die keuze is aan hen zelf. Ze kunnen knokken en de strijd aangaan met hun concurrenten, of kiezen voor iets anders."



"We wilden in elk geval bijtijds duidelijkheid scheppen. Het is niet eerlijk als die spelers pas eind augustus te horen krijgen dat ze weinig zullen spelen. Dan is de transfertermijn bijna verstreken", aldus Huiberts, die Bel Hassani een jaar geleden pas binnenhaalde. Rienstra was zelfs nog een tijdje aanvoerder.