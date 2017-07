Koeman over rol Klaassen: "Daar liggen zijn kwaliteiten"

Ronald Koeman heeft Everton opnieuw een Nederlands tintje gegeven. Op zijn verzoek werd Ajax-aanvoerder Davy Klaassen naar Liverpool gehaald en dat bevalt de coach wel.



Koeman weet nog niet in welke rol de Oranje-international tegemoet gaat. "Hij zal de links- of rechtshalf zijn met een controlerende middenvelder en zou ook een tien kunnen zijn achter de spits. Ik denk dat daar zijn kwaliteiten ook liggen", zo laat de oefenmeester weten aan FOX Sports.



De Everton-manager vervolgt zijn verhaal: "Ik denk dat een van zijn grote kwaliteiten is dat hij nog steeds het juiste moment vindt om voor de goal te komen. Hij moet een van de spelers zijn die ons productiever maakt dan dat wij vorig jaar waren."