Ajax moet talentvolle doelman wekenlang missen

Ajax kan de komende tijd geen beroep doen op de 22-jarige Norbert Alblas. Dat communiceren de Amsterdammers vrijdag via het digitale thuis.



In het bericht schrijft Ajax: "Norbert Alblas heeft afgelopen maandagmiddag, voor vertrek naar Lyon, tijdens de training een klein breukje in zijn rechterpols opgelopen. De doelman wordt daar komende week aan geopereerd. Naar verwachting is hij over enkele weken weer wedstrijdfit."



Alblas, sinds 2013 actief voor Ajax, is deze oefencampagne één van de doelmannen die in de selectie van Marcel Keizer is opgekomen. Ook André Onana, Benjamin van Leer en Stan van Bladeren behoren tot de groep. Eerder op de avond bleek al dat alle vier de doelmannen op de (voorlopige) spelerslijst voor de Champions League staan.