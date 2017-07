Klaassen nu al lyrisch: "Wil alleen maar hetzelfde"

Davy Klaassen heeft de eerste weken van zijn Everton-avontuur achter de rug. Momenteel verblijft de middenvelder met zijn ploeg in Nederland, waar FC Twente woensdag met 0-3 werd verslagen.



De oud-Ajacied voelt zich nu al op zijn gemak. "Ik ben natuurlijk net nieuw, maar de jongens die er al wat langer zitten die zeggen: 'De eigenaar gaat ineens veel geld uitgeven en iedereen verwacht dat we echt stappen gaan maken.' Ik ben blij dat ik daarbij ben", zo laat hij FOX Sports weten.



Klaassen vervolgt: "Ik wil alleen maar hetzelfde natuurlijk." Een droom is uitgekomen, maar wat zijn eigenlijk zijn concrete doelen voor komend seizoen? "Ik wil zo veel mogelijk spelen. Ik ga gewoon mijn best doen. Gewoon genieten, dan komt het wel goed."