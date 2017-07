Van Bronckhorst: "Dat heb ik vanaf dag één gezegd"

Giovanni van Bronckhorst is met Feyenoord in voorbereiding op een loodzwaar seizoen. Enerzijds zal de belasting toenemen door de Champions League-verplichtingen, anderzijds zal er nóg meer op zijn ploeg gelet worden.



Van Bronckhorst weet dat Feyenoord alert moet zijn. "Het schakelen tussen de twee competities zal net als vorig jaar zwaar zijn. Maar dat hebben wij vorig jaar in de Europa League goed gedaan, ook tegen zware tegenstanders. Dat moeten wij dit seizoen ook doen", zo laat hij weten aan RTV Rijnmond.



En er is nóg een gevaar, namelijk dat het kampioenschap te lang doorsuddert. "Het gevaar is dat wij te lang aan vorig seizoen denken. Dat is klaar nu. Dat heb ik vanaf dag één gezegd. We beginnen weer vanaf nul. De jongens beseffen dat vorig seizoen niet meer telt."