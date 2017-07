Dario Dumic speelde recentelijk nog vóór NEC, maar vrijdag mocht hij namens FC Utrecht tachtig minuten opdraven tegen zijn oude club. De Bosnische verdediger kreeg de mogelijkheid om ritme op te doen.



"Ik ben heel gelukkig met deze stap", vertelt de 25-jarige Dumic aan De Gelderlander. "En ik denk dat iedereen gelukkig is met deze transfer. Utrecht is een mooie club met een goed elftal. Ze gaven me echt het gevoel dat ze me wilden hebben. Ik had een goed gevoel in de buik."



"En de transfer was ook niet slecht voor NEC, want anders hadden ze me niet laten gaan", weet Dumic, die de Nijmeegse club dankbaar is. "Ondanks de degradatie heb ik persoonlijk een goede tijd gehad bij NEC. (…) Bij NEC heb ik de nationale ploeg van Bosnië gehaald en ik zal nooit mijn winnende treffer tegen Vitesse vergeten."