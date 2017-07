Officieel: Morata voor enorm bedrag naar Chelsea

Álvaro Morata is officieel gepresenteerd bij de Engelse kampioen Chelsea, dat tachtig miljoen euro overmaakt naar Real Madrid. De Spanjaard tekende in Londen voor vijf jaar.



Morata is dolblij met zijn nieuwe bestemming. "Ik ben zo blij met deze stap. Het geeft een geweldig gevoel om deel uit te maken van deze enorme club. Ik ga hier keihard werken, zoveel scoren als ik kan en alles doen om veel prijzen te winnen", zo vertelt de spits in het statement van Chelsea.



Op Stamford Bridge moet Morata de opvolger worden van Diego Costa. Manager Antonio Conte heeft daar alle vertrouwen in. "Hij is zeker weten een goede aanwinst voor ons. Morata was onze eerste keuze. Hij is een goede spits en iemand met de juiste vooruitzichten. Hij is nog erg jong en wordt alleen maar beter."



Morata (24) kwam eerder uit voor Juventus. Manchester United was ook in de race, maar zij kozen uiteindelijk voor Chelsea-doelwit Romelu Lukaku.