Heracles Almelo heeft de vriendschappelijke ontmoeting met Viktoria Köln, een club uit de Duitse Regionalliga, met 2-0 verloren. Trainer John Stegeman baalt ontzettend van dit optreden.



Stegeman noemt deze oefenwedstrijd 'gewoon slecht'. "Er ging heel veel mis. Het was geen onwil, maar heeft te maken met een gebrek aan agressiviteit en energie", laat de tacticus weten aan TC/Tubantia. Zorgwekkend is het wel. "Wij spelen Eredivisie, zij Regionalliga (drie na hoogste niveau van Duitsland, red.)."



De Heracles-trainer vervolgt: "Ik hoef echt geen kampioen te worden van de voorbereiding, dus in die zin zeggen uitslagen me niet veel. Maar dit zijn wel momenten dat de spelers zich aan ons kunnen presenteren. Misschien is dit duel een eyeopener geweest voor het team en de staf."