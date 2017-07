Van Dijk apart gezet: "Mentaal niet 100 procent"

Virgil van Dijk werd afgelopen seizoen benoemd tot aanvoerder van Southampton. Een mooie eer, maar uitgerekend daarna ging het mis: de Oranje-international raakte geblesseerd en wil nu bovendien een transfer afdwingen.



Van Dijk heeft zijn intentie kenbaar gemaakt en traint nu apart. "Van Dijk is niet betrokken bij het team omdat hij er mentaal niet 100 procent bij is", legt manager Mauricio Pellegrino uit aan de BBC. "Ik moet kunnen werken met een speler die er 100 procent mee bezig is om te verdedigen voor Southampton."



"Ik heb tegen hem moeten zeggen: 'Als je er niet bij betrokken wil worden omdat het niet goed voelt, dan moet je voor nu apart trainen'", aldus de coach. Van Dijk zelf wil vooral naar Liverpool, al maakte die club eerder duidelijk te zijn afgehaakt na onzorgvuldig handelen.



De verdediger ligt nog tot medio 2022 vast.