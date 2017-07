Nijland treurt na: "Niet elk huwelijk lukt"

FC Groningen zei aanvankelijk nog 'nee', maar Simon Tibbling verkast definitief naar Bröndby IF in Denemarken. Volgens algemeen directeur Hans Nijland is dit voor de Zweed de beste oplossing.



"Het is heel spijtig dat hij weggaat, maar het was de wens van Simon zelf. Hij wilde weg", zo laat de bestuurder weten aan RTV Noord. "Daar hebben de trainer, Ron Jans en ik het nog met hem over gehad. Maar de conclusie was toch dat dit het beste is."



Tibbling begon nog stormachtig. "Het eerste jaar ging het ook heel goed, lag goed bij de supporters, een op en top professional. Maar ja, als iemand uiteindelijk niet gelukkig is, dan kun je daar niet zoveel aan doen. Je hoopt het tij nog te kunnen keren door met hem te praten, maar dat is helaas niet gelukt."



Nijland vindt het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. "Niet elk huwelijk lukt. Zo simpel is het."