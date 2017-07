"Wie voor het grootste gevaar gaat zorgen voor Feyenoord?"

Ridgeciano Haps maakte deze week definitief de overstap van AZ naar Feyenoord. De linksback wil niets liever dan titelprolongatie klaarspelen met de Rotterdammers.



Gevraagd naar de grootste concurrent in de titelstrijd antwoordt Haps bij Voetbal Inside lachend: "AZ!" Verder onthult hij dat Feyenoord al veel langer in de markt voor hem was. Nadat Terence Kongolo bij AS Monaco tekende, kwam het in een stroomversnelling.



"Ik zag hem wel aankomen. Heel lang eigenlijk al. Ik wist van de interesse, maar niet dat het zo concreet was. Daar ben ik blij mee. Feyenoord speelt Champions League en is kampioen geworden. Hier wil ik graag mijn bijdrage aan leveren."



Het wennen bij zijn nieuwe ploeggenoten gaat hem goed af. "Ik lig al heel goed in de groep. Wat mij is opgevallen is dat ze heel hecht zijn. Wie m'n maatje is? Met Jeremiah (St. Juste, red.) ben ik gekomen, dus met hem trek ik veel op."