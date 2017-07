Hierover blijft Brands zich verbazen bij topaankoop PSV

Vandaag presenteerde PSV dan eindelijk de grote aankoop Hirving Lozano. De Mexicaan is razend populair in Mexico. Of eigenlijk in heel Zuid-Amerika. En dat merkte technisch directeur Marcel Brands maar al te goed.



"We hebben zelf ook niet in de gaten hoe groot hij is in Mexico. Zijn zaakwaarnemer gaf dat al aan in de gesprekken. We hebben het gemerkt toen we z'n rugnummer bekendmaakten. Ook vandaag is er heel veel belangstelling. Dat is leuk voor die jongen", vertelt Brands aan de NOS.



PSV trok veel geld uit voor Lozano, die daar mogelijk extra druk aan kan ondervinden. "Hij is gewend om onder druk te spelen, maar het legt wél extra druk op zo'n jongen. Het is goed dat hij zich weer op het voetbal kan focussen."



Verder vertelt de beleidsbepaler dat er nog een vervanger voor Jetro Willems, die vandaag bij Eintracht Frankfurt tekende, moet komen. "Naar die positie kijken we nog. Als we dat in kunnen vullen, zijn we in principe klaar. Maar je weet niet wat er nog kan en gaat gebeuren. We hebben nog een week of vijf te gaan. Zoals wij het in ons hoofd hebben, zijn we na het invullen van de linksbackpositie klaar."