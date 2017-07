Bilal wijst 'rare gozer' binnen Feyenoord-selectie aan

Feyenoord trok deze zomer al Jean-Paul Boëtius, Kevin Diks, Sofyan Amrabat, Jerry St. Juste en Ridgeciano Haps aan. Daar lijkt het echter niet bij te blijven.



"Ik denk dat er nog wel buitenspelers bij gaan komen", vertelt aanvaller Bilal Basacikoglu aan Voetbal Inside. "Dat is normaal bij een topclub als Feyenoord. Vooral als je Champions League gaat spelen. Of ik een transfer ga maken? Dat weet ik niet. Het kan altijd gebeuren. Ik heb het naar m'n zin hier en wil door de voordeur vertrekken. Hopelijk gebeurt dat nog."



Terwijl Bilal de vragen van het genoemde medium beantwoord, verschijnt nieuweling Diks achter hem. "Het is een rare gozer af en toe", lacht Bilal. "Het is een hartstikke leuke jongen. Lekker gezellig, niet stil aan tafel. Hij maakt z'n grapjes. We houden niet echt van stille jongens."