Meesterscout De Visser geeft zijn mening over Richarlison

Ajax gaat zich zeer waarschijnlijk spoedig versterken met de Braziliaan Richarlison. Hij wordt door de Amsterdammers voor veel geld weggekocht bij Fluminense.



Piet de Visser, topscout van Chelsea, is blij dat Ajax het na David Neres wederom in Brazilië zoekt. "Richarlison ken ik niet zo goed", erkent hij bij Voetbal International. "Ik heb hem wel regelmatig zien spelen. Hij is meer spits als buitenspeler, maar kan ook goed vanaf de linkerflank komen. Hij speelt niet voor niets al twee jaar in het eerste elftal van Fluminense. Het is een fysiek sterke jongen die een goal kan maken. Hij kwam ook uit voor Brazilië Onder-20, maar dat was niet zo’n sterke lichting vond ik."



Ajax zou naar verluidt zo'n 12 miljoen euro betalen voor Richarlison. De talenten uit Brazilië lijken steeds duurder te worden. "Vroeger kon je de grootste talenten voor vier of vijf miljoen halen, maar de Braziliaanse clubs zagen die spelers vervolgens na een jaar voor een veelvoud verkocht worden. Daarom vragen ze nu veel meer geld in Brazilië. In andere Zuid-Amerikaanse landen is nog wel voor minder geld zaken te doen."



Piet de Visser geeft verder ook zijn mening over de nieuwe PSV-topaankoop, Hirving Lozano.





Afgelopen speelronde scoorde Ajax-target Richarlison deze heerlijke goal tegen Coritiba. ⚽️⚡️ pic.twitter.com/XADCXd0wjy — Jelmer Jager (@JelmerJager) 20 juli 2017