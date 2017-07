Op een echte Galactico is het deze zomer nog wachten, maar Real Madrid wist wel al twee knappe transfers af te ronden. Zo plukte het Theo Hernandez weg bij concurrent Atletico Madrid. Maar vooral Dani Ceballos lijkt een knappe aanwinst.



De Spaanse spelmaker kende een goed seizoen bij Real Betis en bevestigde met een sterk EK u21. Hij leek in eerste instantie op weg naar FC Barcelona, maar dat ontkent de speler nu zelf: "Real Madrid was altijd mijn enige keuze, ik kon ze gewoon niet afwijzen!"









Dani Ceballos gets a warm @realmadriden reception ⚽️🙌



♥️ if you think Ceballos will become a superstar... pic.twitter.com/AGuLMkQBDw — Champions League (@ChampionsLeague) 21 juli 2017