'Alexis rond met nieuwe club, eerste bod onderweg'

Arsenal rekent nog altijd op Alexis Sánchez. Maar een contractverlenging lijkt mijlenver weg en dat terwijl zijn laatste contractjaar is ingegaan. De 28-jarige Chileen komt dan ook in aanmerking voor een zomertransfer.



Tegenover Radio Sport laat Sánchez weten: "Ik heb mijn beslissing genomen en het is nu aan Arsenal om dat ook te doen. De club is nu aan zet. Ik moet afwachten wat Arsenal wil. Zelf wil ik in de Champions League spelen en deze ook winnen. Daar droomde ik op jonge leeftijd al van."



Zijn beslissing lijkt dus helder: Arsenal plaatste zich namelijk niet voor de Champions League.



UPDATE 21/07

Sanchez werd nadrukkelijk gelinkt aan Bayern München en Manchester City, maar nu lijkt vooral PSG concreet voor de Chileen. Volgens The Sun zou de aanvaller zelfs al een akkoord hebben gevonden met de Fransen.



PSG, dat overigens ook nadrukkelijk aan Neymar gelinkt wordt, zou eerstdaags een bod van 45 miljoen pond, een slordige 50 miljoen euro, versturen. Of dat ook voldoende zal zijn om Arsenal te overtuigen valt te betwijfelen.





[Info Paris U] Accord entre le #PSG et #Alexis. Le club va proposer une 1ère offre à 45M£, soit 50M€. pic.twitter.com/aBV1kVZIR4 — Paris United (@parisunited6) 20 juli 2017

