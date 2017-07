Chelsea verhuurt Zouma met gloednieuw contract op zak

Bij Chelsea komt centrumverdediger Kurt Zouma voorlopig niet in de plannen voor. De Engelse landskampioen versterkte zich deze zomer al met Rüdiger en dus was het afwachten wat er met Zouma ging gebeuren. Nu is het duidelijk: hij heeft een gloednieuws, zesjarig contract getekend. Komend seizoen is hij echter bij Stoke City te bewonderen.



Dat meldt Chelsea vrijdagmiddag via de officiële kanalen. Technisch directeur Michael Emenalo vertelt op de clubwebsite: "Nu heeft hij de mogelijkheid om veel aan spelen toe te komen in de Premier League en we blijven hem op de voet volgen."





News of a new contract and a loan for @KurtZouma. Good luck, Kurt!https://t.co/7UxZpYe3bW — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 21, 2017