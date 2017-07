Goed nieuws voor De Boer: 'Een belangrijke reden om te blijven'

Goed nieuws voor Frank de Boer. De manager van Crystal Palace hoeft niet bang te zijn dat zijn spits Christian Benteke deze zomer vertrekt. De 26-jarige Belgische goaltjesdief zou in de belangstelling staan van het Everton van Ronald de Boer, maar heeft geen behoefte aan een transfer.



"Ik ben heel gelukkig bij mijn huidige club", tekent De Telegraaf op uit de mond van Benteke. "Ik wil onderdeel zijn van het project van de nieuwe trainer en kijk heel erg uit naar het nieuwe seizoen. Het WK komt eraan en dat is voor mij ook een belangrijke reden om bij Crystal Palace te blijven. Bij deze club kan en wil ik presteren."



De Boer prees zichzelf gelukkig met de instelling van Benteke. "Een trainer heeft er soms baat bij als een WK opdoemt. Wat mij betreft, speelt Christian elke wedstrijd en maakt hij alle doelpunten die hij wil maken. Dat is goed voor de club, goed voor de trainer en goed voor hemzelf."