Heracles-aanwinst dolblij: "Het is me gelukt, eindelijk"

Sebastian Jakubiak is dankzij zijn contract bij Heracles Almelo op 24-jarige leeftijd dan alsnog profvoetballer geworden. De Duitse middenvelder is dan ook bijzonder gelukkig.



"Ik was twee weken op proef, maar hoorde al na een week dat ik mocht blijven. Het is me gelukt, eindelijk", vertelt hij verheugd aan TC/Tubantia.



"Ik speelde bij Rödinghausen in de Regionalliga. Amateurs dus, maar ik werkte er niet bij, omdat ik wilde voetballen en erin bleef geloven dat ik het zou redden", vervolgt hij.



Bij Heracles zijn ze volgens het dagblad erg enthousiast over de kersverse aanwinst. Jakubiak hoopt een basisplaats te bemachtigen. "Er is veel concurrentie op het middenveld, maar nu wil ik ook graag doorzetten", aldus de Duitser.