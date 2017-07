Armenteros spreekt verwachting uit: "Daar reken ik wel op"

Samuel Armenteros is gewoon met Heracles Almelo mee op trainingskamp. De 27-jarige spits heeft de clubs voor het uitkiezen, maar wacht met het oog op een mogelijk WK, op die ene juiste club. Dat vertelt hij in gesprek met Voetbal International.



"Ik heb het hier altijd prima naar mijn zin gehad. Het is toch een beetje mijn club geworden. Ik heb hier behoorlijk wat jaren gespeeld, ik ken de mensen en voel me thuis. Het is dan ook geen straf om hier te zijn. Of het moeilijk is om mezelf op te laden voor Heracles? Zeker niet. Er is genoeg interesse en ik heb al genoeg keuzes gehad. Alleen de clubs die voorbij zijn gekomen hebben mij niet genoeg overtuigd of kwamen er met Heracles niet uit. Ik moet geduld hebben."



De kans lijkt klein dat Armenteros deze zomer niet verkast. Toch houdt hij er zelf rekening mee dat hij op 1 september nog gewoon in Almelo te bewonderen is. "Daar reken ik wel op", zegt hij. "Zo sta ik in het leven. Als je niks verwacht, heb je ook geen teleurstellingen. Toch weet iedereen dat ik ambitieus ben."