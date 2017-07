Uitgaande transfer in Groningen op komst: 'De kans is reëel'

De kans is groot dat Simon Tibbling op zeer korte termijn vertrekt bij FC Groningen. De Zweedse middenvelder ontbrak vrijdag op het trainingsveld en algemeen directeur Hans Nijland gaf vervolgens toe dat hij op weg naar de uitgang is.



Bröndby IF wordt zo goed als zeker zijn nieuwe werkgever. "De kans is reëel dat hij de club gaat verlaten", laat Groningen-directeur Hans Nijland weten aan het Dagblad van het Noorden. Technisch manager Peter Jeltema is tegenover Voetbal International terughoudender. "Als er iets te melden valt, dan doen we dat."





Simon Tibbling op weg naar de uitgang. Vandaag niet op de training bij FC Groningen en lijkt op weg naar Denemarken. Snel akkoord verwacht. — Stef de Bont (@stefdebont_vi) 21 juli 2017