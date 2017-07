Feyenoord-trainer Van Bronckhorst wijst nieuwe captain aan

Feyenoord-aanvoerder Dirk Kuyt zette na het behalen van de landstitel een punt achter zijn carrière als profvoetballer, dus moest trainer Giovanni van Bronckhorst op zoek naar een nieuwe captain.



De oefenmeester heeft gekozen voor Karim El Ahmadi. Dat maakte Van Bronckhorst vrijdag aan zijn selectie bekend. De middenvelder was vorig seizoen al de tweede aanvoerder van de landskampioen. Tijdens de voorbereiding droeg hij ook al de aanvoerdersband, dus een heel grote verrassing is het niet. Zo zei El Ahmadi eerder zelf al: ""Vorig jaar was ik tweede aanvoerder, ja. Het is dus wel logisch dat ik nu de eerste aanvoerder ben. Het is alleen nog niet officieel tegen me gezegd, maar ik zie het wel."





Giovanni van Bronckhorst heeft nieuws voor zijn spelers: Karim El Ahmadi is dit seizoen de aanvoerder van Feyenoord. 👏#FeyenoordInAustria pic.twitter.com/6xfvLpcOqJ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 21 juli 2017